По состоянию на 1 апреля, в Кыргызстане коронавирус диагностирован еще у четверых человек. Новые случаи заболевания выявлены в Джалал-Абадской области, в Чуйской области, в Сузакском районе, а также в городе Каракуль.

«Из новых подтвержденных случаев 1 является завозным (прибыл из России), 3 – инфицированы в результате контакта с больными», — сказал замначальника оперативного штаба МЗ Касымбек Мамбетов.

Больше всего заболевших на юге страны — в Джалал-Абадской и Ошской областях коронавирус обнаружен у 54 и 28 человек соответственно.

По информации Минздрава, трое пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии. Ранее троих человек выписали из Джалал-Абадской областной больницы. После лечения их повторные результаты на коронавирус оказались отрицательными.

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