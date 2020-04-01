Уважаемые читатели, новость обновлена. Приносим извинения за неточности в заголовке. Оригинальный заголовок звучал так: «Мой муж работает в ГКНБ»: Жена силовика угрожала милиционерам, его уволили.

Пресс-служба ГКНБ сообщила «Азаттыку», что личность женщины, которая угрожала милиционеру «мужем, работающим в ГКНБ» установлена. Ею оказалась супруга Гамиля Аманова, врача хирургического отделения Ошской городской больницы. Он также работал на полставки в медицинском пункте управления ГКНБ в Ошской области. После инцидента ГКНБ в одностороннем порядке расторг договор с Амановым.

Пресс-секретарь коменданта по городу Ош, Кара-Сууйского и Ноокатского районов Ошской области Замир Сыдыков сообщил, что по этому начато досудебное производство по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

«В связи с коронавирусом и в целях сокращения движения машин в городе милиционеры останавливают автомобили и проводятся разъяснительные работы с водителями. Эта женщина также была остановлена, но не подчинилась требованию и начала словесную перепалку», — сообщил Сыдыков.

В фейсбуке 31 марта появилось видео словесной перепалки автомобилистки и сотрудника милиции. Видео было снято в Оше. Женщина на видео угрожала милиционеру, который остановил ее.

«Ты кто такой? […] Я сейчас в ГКНБ позвоню, у меня там муж работает. Пугает он меня! Пусти меня домой!», — возмущалась женщина.

Ранее по аналогичной статье было начато досудебное производство в отношении водителя, который не подчинился требованию патрульного милиционера и протащил его на капоте «Хонда-Фит». Случай произошел 27 марта в Оше. Когда водитель попытался скрыться, инспектор был вынужден прыгнуть на капот и выстрелить из табельного оружия в воздух.