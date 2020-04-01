Посмотрите на графике, как с 18 марта по 1 апреля в Кыргызстане росло количество зараженных. На графике хорошо видно, как Ошская область ненадолго перегнала Джалал-Абадскую по числу зараженных и как коронавирус появился в других областях.

Например, можно увидеть, что первый зараженный в Иссык-Кульской области появился 21 марта, хотя известно о нем стало гораздо позже, а первый зараженный в Нарыне 23 марта.

В Кыргызстане зафиксировали уже 111 зараженных коронавирусом, большинство в Джалал-Абадской области. Если сначала власти сообщали о завозных случаях — обнаруженных в основном у вернувшихся из умры, а также у нескольких граждан, прилетевших из Франции и России, то сейчас в Кыргызстане есть множество контактных зараженных. Это люди, которые контактировали с вернувшимися из других стран — часто члены их семей, в том числе дети.

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