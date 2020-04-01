Кто-то акапелла исполняет свои песни — как популярный во всем мире британский певец Сэм Смит.

Некоторые музыканты записывают полноценные концерты из собственной комнаты или студии. Эти выступления порой длятся больше часа, поэтому увидеть их можно в Youtube — как в случае с российским музыкантом Леонидом Агутиным, рок-группой «Мумий-Тролль» и британской группой Coldplay в лице ее солиста Криса Мартина (он сначала провел получасовой концерт в прямом эфире в инстаграме).