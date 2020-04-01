Популярные музыканты разных стран пытаются поддержать своих поклонников во время вспышки коронавируса — одни (например, Джаред Лето) ведут прямые трансляции и звонят поклонникам по видеосвязи, распрашивая их о карантине и говоря о его важности, другие — о них мы расскажем ниже — проводят небольшие концерты для своих поклонников, находясь в самоизоляции.
Вот например, концерт для соседей от, вероятно, самого популярного кыргызского певца Мирбека Атабекова.
Кто-то, находясь в самоизоляции, снимает полноценные комбинированные клипы. Как, например, российская рок-группа «Звери» и американские легенды поп-музыки Backstreet Boys.
Кто-то акапелла исполняет свои песни — как популярный во всем мире британский певец Сэм Смит.
Некоторые музыканты записывают полноценные концерты из собственной комнаты или студии. Эти выступления порой длятся больше часа, поэтому увидеть их можно в Youtube — как в случае с российским музыкантом Леонидом Агутиным, рок-группой «Мумий-Тролль» и британской группой Coldplay в лице ее солиста Криса Мартина (он сначала провел получасовой концерт в прямом эфире в инстаграме).