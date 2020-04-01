Космосбек Чолпонбаев и Алтынай Омурбекова

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об увольнении министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой 1 апреля.

Причины увольнения Чолпонбаева и Омурбековой в тексте не указаны, однако ранее на заседании Совбеза Жээнбеков раскритиковал Космосбека Чолпонбаева за недостаточную работу по борьбе с распространением коронавируса в Кыргызстане.

В частности, Жээнбеков остался недоволен подготовкой Минздрава к техническому состоянию лабораторий, а также к тому, что ведомство недостаточно обеспечило врачей средствами защиты.

Космосбек Чолпонбаев стал министром здравоохранения в апреле 2018 года. До этого он возглавлял фармацевтический союз Кыргызстана, а также работал замдиректора департамента лекарственного обеспечения.

Алтынай Омурбекова также стала вице-премьер-министром страны в апреле 2018 года. До работы в правительстве она была депутатом парламента от фракции «Республика — Ата-Журт».

Оба чиновника пришли на работу в правительство в составе команды действующего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, которого одобрили на этот пост после увольнения Сапара Исакова.

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