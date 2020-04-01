Депутат парламента Курманкул Зулушев вынес на общественное обсуждение законопроект о проведении референдума в Кыргызстане.

Согласно законопроекту, граждане должны будут выбрать, какая форма правления будет у Кыргызстана — парламентская или президентская.

Зулушев обосновывает свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны.

«Законопроект разработан в целях создания условий для определения народом государственного устройства», — говорится в справке обоснования.

Согласно тексту законопроекта, референдум планируют провести 4 октября. В этот же день планируются выборы в парламент страны.

Если депутаты и президент одобрят этот законопроект, то он вступит в силу уже в июле 2020 года.

После революции 2010 года в Кыргызстане была принята новая Конституция, которая усилила парламент и ослабила власть президента и правительства. Такое решение было принято, потому что свергнутые президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев постоянно превышали свои полномочия, что привело к двум революциям.

Однако, несмотря на то, что сейчас за парламентом закреплено много полномочий, он все равно сильно зависит от президента.

При Алмазбеке Атамбаеве власти уже провели один рефрендум по поправкам в Конституцию, которые усилили роль премьер-министра. При этом сам Атамбаев при вступлении в должность обещал не менять главный закон страны за то время, пока он будет президентом Кыргызстана.