Аида Исмаилова

Депутатка Аида Исмаилова заняла должность вице-премьера вместо уволенной 1 апреля Алтынай Омурбековой. А место главы Минздрава вместо Космосбека Чолпонбаева занял Сабиржан Абдикаримов.

Омурбекову и Чолпонбаева раскритиковали президент и Совбез. Сооронбай Жээнбеков был недоволен подготовкой Минздрава к техническому состоянию лабораторий, а также к тому, что ведомство недостаточно обеспечило врачей средствами защиты. Совбез рекомендовал уволить чиновников, что глава государства и сделал.

Сабиржан Абдикаримов

Новый глава Минздрава уже занимал эту должность во время работы Временного правительства. Также Абдикаримов был главным санитарным врачом в ранге замминистра здравоохранения и гендиректором департамента саннадзора при министерстве.

Аида Исмаилова — депутатка с 2015 года, кроме того она входит в парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. До прихода в политику работала с корейскими компаниями, была учительницей и переводчицей корейского языка.