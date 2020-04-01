Около 150 жителей села Иссык-Куль (бывший Маяк) Тюпского района Иссык-Кульской области 31 марта вышли на митинг к милицейскому блокпосту. Они не хотели пропускать в своё село скорую помощь и правоохранителей.

Ранее в этом селе восьмерых человек отправили под домашний карантин, потому что они ездили в другие страны и могли вернуться в село уже с коронавирусом. Однако эти восемь человек нарушили карантин и контактировали с односельчанами. Медики приняли решение взять их под наблюдение и направились в село.

Полпред в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев сообщил «Клоопу», что врачи приехали в село, чтобы повторно взять анализы у восьми жителей села.

«Вторичные анализы, как показала практика, очень важны. Первичные им делали в аэропорту. Когда они [врачи] приехали, [жители] их не пустили в село на блокпосту, опасаясь, что они ввезут инфицированных, чтоб заразить всё село», — сказал полпред.

Кожоев считает, что местные жители были против того, чтобы в их селе держали людей в обсервации из-за того, что были дезинформированы.

«В обсервацию отправляют людей с подозрением на коронавирус. Зараженных отправляют в Тюпскую районную больницу», — сказал он.

По его словам, из-за нарушения режима чрезвычайной ситуации и массового скопления людей во время митинга, местные власти решили изолировать все село.

«Изолировали полностью село на карантин. Они контактировали с теми, кто приехал из-за границы, контактировали с теми, кто вышел на митинг. Это скопление людей, они должны думать о своей безопасности, о своём здоровье и здоровье родных. Там работают несколько бригад медиков, проводится дезинфекция на местах, милиция обеспечивает безопасность», — сказал Кожоев.

В Иссык-Кульской области по состоянию на 1 апреля выявлено 2 случая заражения коронавирусом. Всего в Кыргызстане 111 заболевших, из них трое выздоровели, а трое находятся в тяжелом состоянии.