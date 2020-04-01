Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы и приостановили воздушно-транспортное сообщение. Из-за этого тысячи людей не могут вернуться домой — их рейсы попросту отменили или задержали на неопределенное время.

Среди застрявших в аэропортах оказались и кыргызстанцы. МИД Кыргызстана сообщил, что по состоянию на 29 марта около 3 800 кыргызстанцев из 45 стран мира хотят вернуться в Кыргызстан.

Мы собрали несколько историй о проблемах, с которыми столкнулись наши соотечественники при попытках вернуться в Кыргызстан.

Новосибирск

Элвира Турдалиева и еще пять кыргызстанцев находятся в аэропорту Новосибирска в России в транзитной зоне с 26 марта. Их перелет по маршруту Вьетнам — Новосибирск — Бишкек не удалось завершить.

По словам Элвиры, вылет в Бишкек должен был состояться 27 марта, но утром рейс отменили.

«Мы каждый день пытаемся связаться с нашими госорганами. На связи с Мээримбеком Апышевым (генконсул Кыргызстана в Новосибирске, — прим.ред.), плюс сама писала в МИД, все твердят одно и то же, что решается вопрос, подождите, терпения просят», – рассказала она.

Консульство, авиакомпания, а также волонтеры из числа кыргызской диаспоры в Новосибирске, периодически обеспечивают застрявших в аэропорту кыргызстанцев едой и водой. Эти же волонтеры помогают людям, застрявшим в аэропорту в зале ожидания.

«Нас шестеро отдельно сидящих в транзитной зоне. На первом этаже еще люди, я не знаю конкретного количества, говорят, что всего 203 пассажира, которые [должны были вылететь] из Новосибирска. Я так понимаю, они в зале ожидания. Они прошли регистрацию, но им отменили рейс», – пояснила она.

По ее словам, люди продолжают ждать самолет – им некуда идти, так как многие уже выехали из съемных квартир или сдали их. Элвира говорит, что застрявших несколько раз пытались разогнать представители консульства.

«Вроде бы беременных женщин и пожилых разместили в отеле, но мы их не видели, и сами изолированы от всего», – подчеркнула Элвира.