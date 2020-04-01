Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы и приостановили воздушно-транспортное сообщение. Из-за этого тысячи людей не могут вернуться домой — их рейсы попросту отменили или задержали на неопределенное время.
Среди застрявших в аэропортах оказались и кыргызстанцы. МИД Кыргызстана сообщил, что по состоянию на 29 марта около 3 800 кыргызстанцев из 45 стран мира хотят вернуться в Кыргызстан.
Мы собрали несколько историй о проблемах, с которыми столкнулись наши соотечественники при попытках вернуться в Кыргызстан.
Новосибирск
Элвира Турдалиева и еще пять кыргызстанцев находятся в аэропорту Новосибирска в России в транзитной зоне с 26 марта. Их перелет по маршруту Вьетнам — Новосибирск — Бишкек не удалось завершить.
По словам Элвиры, вылет в Бишкек должен был состояться 27 марта, но утром рейс отменили.
«Мы каждый день пытаемся связаться с нашими госорганами. На связи с Мээримбеком Апышевым (генконсул Кыргызстана в Новосибирске, — прим.ред.), плюс сама писала в МИД, все твердят одно и то же, что решается вопрос, подождите, терпения просят», – рассказала она.
Консульство, авиакомпания, а также волонтеры из числа кыргызской диаспоры в Новосибирске, периодически обеспечивают застрявших в аэропорту кыргызстанцев едой и водой. Эти же волонтеры помогают людям, застрявшим в аэропорту в зале ожидания.
«Нас шестеро отдельно сидящих в транзитной зоне. На первом этаже еще люди, я не знаю конкретного количества, говорят, что всего 203 пассажира, которые [должны были вылететь] из Новосибирска. Я так понимаю, они в зале ожидания. Они прошли регистрацию, но им отменили рейс», – пояснила она.
По ее словам, люди продолжают ждать самолет – им некуда идти, так как многие уже выехали из съемных квартир или сдали их. Элвира говорит, что застрявших несколько раз пытались разогнать представители консульства.
«Вроде бы беременных женщин и пожилых разместили в отеле, но мы их не видели, и сами изолированы от всего», – подчеркнула Элвира.
На сайте Омбудсмена Кыргызстана 30 марта опубликовали заявление о том, что в аэропорту насчитывается более 100 пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек. Там же говорилось, что кыргызская диаспора в Новосибирске и посольство Кыргызстана в России организовало ежедневное двухразовое питание для застрявших пассажиров.
Об этом аппарату омбудсмена рассказал генконсул Мээримбек Апышов, администрация аэропорта «Толмачево», а также, по сообщению ведомства, сами пассажиры этого рейса.
Апышев не признал того, что пассажиров пытались разогнать. По его словам, «подобных требований не было ни от представителей аэропорта, ни от сотрудников полиции России».
«Что касается возможности вылета кыргызстанцев из Новосибирска в Бишкек, то пока этот вопрос еще не решен и находится в стадии проработки», – говорится в заявлении.
Анталия
Гульзад Козубекова работала в отеле в Анталии. После того как 15 марта все отели закрыли на карантин, Гульзад решила вернуться в Кыргызстан, но застряла в городе.
Тогда МИД Кыргызстана организовал чартерный рейс из Турции 25 марта, но на нем летели те, у кого уже были билеты на последний отмененный рейс – им пришлось доплатить 330 долларов.
На него Гульзад не попала из-за того, что у нее не было денег – зарплату выплатили позже.
По ее словам, в Анталии еще много кыргызстанцев, столкнувшихся с подобной проблемой. Сейчас они через соцсети формируют свои списки желающих вернуться в Кыргызстан.
«С тех пор я на связи с МИД, и они пишут, что рассматривают дело, но надо ждать», – сказал она.
В МИДе подтверждают, что 25 марта был организован последний чартерный рейс Анталья — Бишкек, откуда вывезли 197 граждан Кыргызстана. Однако, пока неизвестно, когда власти смогут организовать другие рейсы для возвращения кыргызстанцев.
«Дипломатами Кыргызстана в круглосуточном режиме оказывается максимально возможная и необходимая помощь нашим гражданам, находящихся за рубежом, проводится постоянный мониторинг ситуации, осуществляется сбор и обобщение информации, составляются и актуализируются списки граждан», — говорится в сообщении МИДа.
Гоа
Несмотря на проблемы с авиасообщением во всем мире, одному нашему читателю все же удалось вернуться в Кыргызстан из Гоа.
Мужчина рассказал, что должен был вылететь 24 марта по маршруту Гоа — Москва — Бишкек, но рейс отменили, не вернув деньги за билеты. Позже стало известно, что воздушное пространство в Индии закрыто с 22 марта. Цены на билеты сначала выросли до 30 тысяч сомов, а потом вообще перестали продаваться.
По его словам, приобрести билеты всем, кто оказался в такой ситуации, помогла консул Кыргызстана в Индии – «она действительно проводила колоссальную работу, без неё было бы невозможно выкупить билеты на рейс». 22 марта был последний срочный рейс из Индии.
По прилету мужчину разметили в карантинной зоне на территории бывшей американской авиабазы «Ганси». Через трое суток его отпустили после получения результатов анализов на коронавирус.