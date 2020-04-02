Компания сообщила 2 апреля, что вынужденно остановила производство муки на заводах «Акун» и «Бишкекский мелькомбинат».

В сообщении компании говорится, что ответственные за производство продукта сотрудники, «в очередной раз» не смогли пересечь милицейские блокпосты.

«Несмотря на то, что все документы для получения пропусков были сданы еще неделю назад, пропуска так и не были выданы, а сданные нами документы потеряны […] Мы просим правительство взять под личный контроль выдачу пропусков для сотрудников заводов, отвечающих за производство муки, а также для фермеров, которые покупают отруби», – написано в заявлении компании.

Представители компании также пожаловались, что через блокпосты на склады не пускают фермеров, покупающих отруби в качестве корма для скота и освобождающих помещение под муку. Если правительство не решит этот вопрос «в срочном порядке», фермерам придется повысить цены на мясо.

По данным предприятия, в день оно перерабатывает около 140 тонн пшеницы – это около 90 тонн муки. Владельцем «Акуна» является депутат Чыныбай Турсунбеков.