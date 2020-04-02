Издание «Акчабар» сообщило, что птицеводческий завод «ТриТ» не может доставлять яйца и продлевать договора из-за трудностей с получением разрешения на въезд транспорта предприятия в столицу.

Из-за этого работа одного из крупных производителей куриного яйца в Кыргызстане в настоящее время парализована.

«ТриТ» рассказали, что птицефабрика находится в селе Хун-Чи Иссык-Атинского района Чуйской области, а склад предприятия – в Бишкеке. При этом разрешение на развоз продукции по городу было получено, а разрешение на въезд в Бишкек – нет.

«Нам объяснили, что такое разрешение мы должны получать по месту регистрации ППЗ. Но местные власти об этом не знают и подобных документов не предоставляют», — отметили в «ТриТ».

Кроме того, сотрудники предприятия проживают в близлежащих к Бишкеку селах и городах, поэтому каждому нужно получить персональное разрешение. Это тоже усложняет работу фабрики.

«Мы будем вынуждены остановить поставки. У нас попросту нет возможности поставлять яйцо в столицу и осуществлять операционную деятельность. Машины тормозят, пока пускают, но говорят что нужно новое разрешение. А вот люди, которые обслуживают машины (грузчики, мерчендайзеры, завсклада и другие), не могут попасть в город уже сегодня», — заключили в компании.

Ограничения на передвижение вызваны чрезвычайным положением, которое было объявлено в трёх крупнейших городах Кыргызстана на прошлой недели из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Непонятно, кому решать

Аким села Хун-Чи Абай Абдраев заявил, что вопрос по выдаче разрешений на въезд и передвижение людей должна решать комендатура Бишкека, «так как именно в столицу не могут заехать машины ППЗ “ТриТ”».

Ответить на вопрос «Акчабар», почему тогда комендатура Бишкека направила фабрику для получения разрешения к местным властям, он не смог. По его словам, у него даже нет контактной связи с комендатурой.

Комендатура Бишкека на это ответила, что получить разрешение предприятие может в РОВД Иссык-Атинского района, предварительно заполнив документы онлайн.

Однако в РОВД Иссык-Атинского района рассказали, что выдачей подобных разрешений не занимаются.

По информации «Акчабар», заместитель министра экономики Эльдар Алишеров пообещал оказать содействие предприятию и решить вопрос.

