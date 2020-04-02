В Бишкеке выдворили в СИЗО сотрудника милиции, которого задержали «с поличным при получении взятки». Об этом 2 апреля сообщил пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.

По данным ГКНБ, дело зарегистрировали по статье «Вымогательство взятки» и сейчас ведется следствие.

«Он вымогал у представителя частной компании денежные средства за положительное решение вопроса о выдаче пропусков через санитарные посты и блокпосты», — сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе не указывается сумма взятки, однако издание Kaktus Media со ссылкой на собственный источник сообщает, что речь идет о 200 долларах США.

О фактах коррупции в комендатуре Бишкека сообщают не только граждане и правозащитники, но и парламентарии. Депутат Дастан Бекешев написал у себя в твиттере, что парламентарии пытались узнать о коррупции в комендатуре у премьер-министра, но тот назвал это «слухами».

«Почти каждый депутат говорил о коррупции в комендатуре, но премьер-министр только и отвечал, что слухи до него доходят», — написал он.