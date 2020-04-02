Село Благовещенка в Сузаке. Фото: Администрация области

Первый случай коронавируса в Кыргызстане был зарегистрирован 18 марта в селе Благовещенка Сузакского района Джалал-Абадской области. Вирус выявили у троих жителей, которые прибыли из Саудовской Аравии — они совершили малый хадж. Обычно паломники, возвращаясь из хаджа, проводят той, куда приглашают родственников и соседей. Это осложнило ситуацию, потому что было сложно понять, с кем контактировали вернувшиеся паломники.

В тот же день около 10 тысяч жителей сел Благовещенское, Орто-Азия и Бостон были взяты на карантин. При въезде в села были поставлены блок-посты. Журналисты «Клоопа» смогли связаться с местными жителями и узнать как проходит их повседневная жизнь. Имена всех героев изменены.

«Жители действительно испугались»

Житель села Благовещенка Жолдубай Абдыкадыров рассказал, что не на шутку испугался, когда узнал, что из умры прибыли зараженные коронавирусом.

Испуганный народ теперь сидит дома.

«Жители действительно испугались. Испуганный народ теперь сидит дома. Я не ходил на “ажы той”. Сейчас жизнь течет как раньше. С самого первого дня карантина в село поступает [гуманитарная] помощь, а в магазинах продуктов и муки хватает», — говорит Абдыкадыров.

*Ажы той — мероприятие по случаю приезда паломника из хаджа или умры (малого хаджа).

Айнура живет в соседнем от Благовещенского села. Она рассказывает, что народ называет коронавирус «атың өчкүр» (так у кыргызов называют беду, когда хотят, чтобы она исчезла — примечание редакции). Сделали они это для того, чтобы болезнь не распространялась и быстрее ушла. Она также подтвердила, что из-за карантина никуда не выходит.

«Бостон, Благовещенское и Орто-Азия сейчас на строгом карантине. А мы живем в соседнем селе Жаны Дыйкан, он находится внизу Благовещенского. К нам тоже поступает гуманитарная помощь в виде картофеля, лука, муки, масла и хлеба. Раньше мы могли закупиться продуктами поехав через Сузак, но мой муж говорит, что наше село тоже закроют», — рассказала Айнура.

Народ называет коронавирус «атың өчкүр».

По словам Айнуры, каждый день медики из местной больницы приходят и проверяют температуру тела. Они также спрашивают о жителях, которые посетили «ажы той» и записывают их имена. Но никто из членов семьи Айнуры на «ажы той» не ходил.

«Но к нам они еще не приходили, может очередь еще не дошла. В доме тех, кто прибыл из умры, были еще невестки, их внуки. Мы слышали, что их взяли на учет. Невестка зараженного говорила, что “ее свекр не заражен коронавирусом, а простудился из-за кондиционера и уже прилетел заболевшим”. Может она это сказала из-за общественного осуждения», — добавила она.

Жительница села Орто-Азия Зейнеп также сидит дома из-за карантина. Каждый день она дезинфицирует дом и двор хлором. По ее словам, сотрудники МЧС два раза в день дезинфицируют улицы.

На посту нам сказали, что если выйдем из села, то уже не вернемся.

Она работает за пределами села. Из-за карантина она не ходит на работу, но ее начальник заверил, что несмотря на это зарплата будет начисляться как положено.

«Вообще нам сказали выйти на работу. Но на посту нам сказали, что если выйдем из села, то уже не вернемся. Пришлось остаться. На работе сказали остаться дома тем жителям, чьи села были закрыты на карантин, сказали, что зарплату дадут полностью. Когда я получила полную информацию об этом, осталась дома. Все станет ясно через 15 дней, дальше посмотрим на обстоятельства», — говорит она.

По словам Зейнеп продуктов хватает. Один раз даже им выдали их бесплатно. Кроме того, желающие могут купить все в магазинах.

«Когда начали предупреждать людей, то они закупились с запасом. Теперь сидят с этим. Мы выполняем все рекомендации, которые дало нам правительство. Через блок-посты могут пройти только продавцы магазинов; они продукты привозят. Кроме них никто. Цены не взлетели, все проверяют», — добавила местная жительница.

Из головы не уходит мысль: “что будет завтра”?

Земледельцам из села Орто-Азия разрешено выходить работать в поле. Несмотря на то, что правительство выделяет местным жителям одноразовые маски, Зейнеп шьет для себя многоразовую.

Один из жителей села Благовещенское говорит, что установка блок-постов на дорогах заставляет людей задумываться о своем будущем.

«Из головы не уходит мысль: “что будет завтра”? Родственники постоянно звонят, из-за этого переживают. Мы немного привыкли. Мы не выходим на улицу, заняты делами по дому», — объяснил он.

Все контактировавшие под наблюдением врачей

Пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Нурсултан Абдуллаев сказал, что в Сузакском районе проживает около 300 тысяч жителей. По его словам, более трех тысяч человек контактировали с зараженными.

Он также сообщил, что все контактировавшие сейчас находятся под наблюдением врачей.

«Всем жителям было разъяснено, что если они почувствуют себя плохо или заболеют, то нужно сразу обращаться [к врачам]», — сказал Абдуллаев.

По состоянию на 2 апреля количество зараженных коронавирусом составляет 116 человек. Пять человек считаются вылечившимися, два человека в тяжелом состоянии, их подключили к аппарату ИВЛ.