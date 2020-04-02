Минздрав сообщил 2 апреля, что в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области из больницы выписали двоих пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. После лечения их повторные анализы оказались отрицательными. Ранее минздрав сообщал, о трех выздоровевших от коронавируса.

Всего в Кыргызстане коронавирус обнаружен у 116 человек, пятеро выздоровели. Больше всего заболевших в Джалал-Абадской и Ошской областях.

По информации Минздрава, пятеро больных находятся в реанимации. Из них двое в крайне тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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