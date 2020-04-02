Ош — второй по величине город после столицы Кыргызстана Бишкека. По официальной данным, там проживает около 300 тысяч человек. Однако реальное количество людей, живущих в городе, гораздо больше. Но сейчас заполненные некогда улицы южной столицы безлюдны.

Фото: Хамидулло Узаков

Если раньше на дорогах были пробки, то сейчас движение значительно уменьшилось, да и сама жизнь как-будто замедлилась. Эти перемены в ритме города стали заметны после введения в Оше режима чрезвычайного положения 25 марта.

Фото: Хамидулло Узаков

ЧП в городе ввели из-за распространения коронавируса. В Республиканском штабе сообщают, что по состоянию на 2 апреля в Ошской области выявлен уже 41 случай заражения коронавирусом. Болезнь, поражающая легкие, была зарегистрирована в городе Ош, Узгенском, Кара-Сууйском и Ноокатском районах.

Все три района граничат с городом. В регионах были усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности и введены ограничения на передвижения жителей и автомобилей.

Фото: Хамидулло Узаков

При режиме ЧП жители Оша могут выходить лишь в продуктовые магазины, аптеки и больницы. Желающие добраться в банк или к банкоматам пробираются через блок-посты с трудом. С 31 марта меры безопасности были усилены и теперь передвижения автомобилей ограничено — гражданам предлагают выйти из машин и пройтись пешком.

Фото: Хамидулло Узаков

Почти все учреждения в городе прекратили свою деятельность уже 20 марта. Среди них точки общественного питания, крупные рынки, развлекательные центры, парки и музейный комплекс «Сулайман-Тоо».

Фото: Хамидулло Узаков

Теперь горожан можно увидеть почти всегда в масках. В банках и некоторых государственных учреждениях, где есть очереди, патрульные требуют от граждан находиться друг от друга в нескольких метрах. В банках образовываются длинные очереди.

Фото: Хамидулло Узаков

После того, как в Кыргызстане были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, в Оше вырос спрос на продукты питания, особенно на муку — жители скупали ее мешками. С того момента начался рост цен на муку, но власти стали контролировать цены. Несмотря на это горожане рассказывают, что цены на муку, масло и мясо все равно растут.

Фото: Хамидулло Узаков

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