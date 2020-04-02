В обычные дни у граждан Кыргызстана есть немало возможностей следить за государством и бороться с нарушениями с его стороны.

Однако в режиме чрезвычайного положения (ЧП) государство получает почти неограниченные полномочия: власти могут, например, ограничивать права и свободы граждан для их же безопасности.

На практике это может привести к бездне правонарушений со стороны представителей власти, особенно учитывая, что у Кыргызстана не самая позитивная история соблюдения прав человека в целом.

Как защититься от государства в такие времена? «Клооп» вместе с адвокатом Фатимой Якупбаевой разобрал популярные случаи, которые происходят во время ЧП в Бишкеке.

Перед тем, как перейти к частным случаям, в момент самого нарушения вам стоит позвонить по номеру 102 и сообщить, что ваши права нарушаются.

Власти нарушают ваши права во время ЧП? Сообщите нам!

Меня остановил патрульный. Могу ли я во время ЧП требовать у него показать документы?

Да, конечно. Согласно восьмой статье закона «Об органах внутренних дел», вы вправе требовать от него предъявить служебное удостоверение, даже во время режима ЧП. Кроме того, при отказе сотрудника милиции предъявить служебное удостоверение, вы вправе не подчиняться его требованиям. Это не касается людей, которые находятся в розыске.

Меня задержали за нарушение комендантского часа. Я все еще имею право на адвоката?

Конечно, с момента фактического задержания, каждый имеет право на адвоката. Но не бесплатного государственного, конечно же. Государственные адвокаты гарантируются только при обвинении в тяжком и особо тяжком преступлении, а нарушение комендантского часа вообще преступлением не является.

Какая ответственность может быть за нарушение комендантского часа?

В районах, где введено ЧП, полностью ограничено движение граждан с 20:00 и до 07:00 без специального пропуска. Как правило, эти пропуски получают только врачи, сотрудники силовых структур и госслужащие.

Если вы не относитесь ни к одной из этих групп и наткнулись на патруль, то вас вероятно отвезут в отделение милиции и продержат там до окончания комендантского часа, то есть до 7 утра. Это будет считаться законным действием. Тех, у кого отсутствуют документы, могут продержать до трех суток до установления личности.

Что касается штрафа, отдельной статьи за нарушение комендантского часа нет. Но есть другая 293 статья — «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Согласно ей, вас, вероятно, оштрафуют на три тысячи сомов.

Кроме того, есть штраф в размере трех тысяч сомов за неподчинение требованию милиционера, например, предоставить ему свой паспорт.

Куда я могу пожаловаться на действия патрульной милиции во время ЧП?

Если милиция нарушила ваши права, то первым и наиболее быстрым способом сообщить об этом будет звонок в 102. Если это не помогло, то необходимо обратиться с заявлением о преступлении по статье «Превышение власти» в правоохранительные органы — прокуратуру или ГКНБ. Так начнется следствие и расследование законности действий сотрудников милиции. Если и это не сработает, то решать вопрос виновности милиционеров нужно уже в суде.

Будет полезным иметь доказательства незаконности действий сотрудника милиции: аудио- и видеозаписи, фотографии и свидетельские показания.

Правда, надо иметь в виду, что суды в Кыргызстане временно не работают до 5 апреля. После этой даты их работу должны возобновить, но, учитывая непредсказуемость ситуации с коронавирусом, есть вероятность, что это случится позже.

Если вы хотите обжаловать в суде действие или бездействие милиции, то существует срок давности — период времени, в течение, которого можно защитить свои права.

Приостановление работы судов — уважительная причина для продления сроков давности. Так что пропуск срока можно будет восстановить, но мы рекомендуем вам письменно заявить ходатайство о восстановлении срока на обжалование.

Прокуратура и ГКНБ работают во время ЧП в обычном режиме и обязаны принимать жалобы граждан, так же как и до введения режима.

Имею ли я право снимать патрульную милицию на видео, если она нарушает мои права?

Конечно.

Могу ли я требовать документы, если меня остановил дружинник/волонтер?

У них нет специальной формы или экипировки, чтобы понять, что это официальное должностное лицо, поэтому, конечно, вы вправе задать вопросы о том, кто он и как он может подтвердить свои слова. Но мы советуем вам делать это в адекватной и дружеской манере.

Какими правами наделен дружинник? Может ли он меня штрафовать и привлекать к ответственности?

Никакими правами, схожими с официальными должностными лицами, дружинник не обладает. Штрафовать, конечно же, он тоже не может.

Меня задержали сотрудники ГКНБ за распространение «недостоверной» информации о коронавирусе. Что делать?

«Недостоверная» информация может быть разной, также как и ее контекст и последующее наказание. Преступления «клевета» уже давно нет в Уголовном кодексе Кыргызстана.

Как и нет статьи «Заведомо ложное сообщение». Сотрудники ГКНБ манипулируют формулировкой статьи и не до конца указывают ее название. В своих пресс-релизах они пишут, что «за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность». На самом же деле, уголовная ответственность предусмотрена статьей 344 — «Распространение ложной информации о совершении преступления» .

Например, если вы написали на фейсбуке, что поедание имбиря и чеснока лечит от коронавируса (спойлер — не лечит!), то за это вас не могут привлечь к уголовной ответственности, лишать свободы или штрафовать. (Это не касается врачей. Если они исказят или скроют информацию, которая создает опасность для людей, то это закончится штрафом в размере 12500 сомов или лишением свободы от двух с половиной до пяти лет.)

Однако за публикацию недостоверной информации, которая привела к причинению вреда или даже косвенно намекнула на совершение преступления кем-либо, есть уголовная ответственность.

Примером может послужить случай, когда гражданин распространил в соцсетях информацию, что милиция не проверяет документы и берет 200 сомов за проезд. Если вы собираетесь написать подобное у себя на фейсбуке, вам лучше иметь доказательства.

Более того, если распространенная вами информация порочит чью-то честь и достоинство, то за это может быть гражданская ответственность.

Например, вы написали в фейсбуке, что ваши соседи приехали из малого хаджа и болеют коронавирусом — мол, кашляют все время и тяжело дышат. За распространение таких сведений ваши соседи могут подать на вас в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, ну и моральный вред еще взыскать.

ГКНБ в пресс-релизах пишут, что задержанные «за распространение ложной информации раскаялись в содеянном и попросили прощения у народа». Что это значит и имеют ли они на это право?

Из всех видов наказаний за преступление/проступок/нарушение, «публичное извинение», а значит и раскаяние, не предусмотрено.

А даже если бы и было, то ГКНБ — это не суд, чтобы признавать виновность или невиновность и возлагать обязанность исполнить наказание. На эту процедуру уходят месяцы, а не какие-то пару дней.

При этом сотрудники не объясняют, что дальше стало с этими людьми: прекратили ли следствие в их отношении и вообще, чем закончилась история с юридической точки зрения.

Как доказать достоверность информации о коронавирусе?

Доказательством достоверности информации о коронавирусе будет приведение неоспоримых фактов из официальных источников — государственных органов власти либо организаций, в которых Кыргызстан является членом. Например Всемирная организация здравоохранения или ООН. Юридически, доказательство приведенное с этих источников будет считаться наиболее компетентным.