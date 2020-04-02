Несколько СМИ Кыргызстана 1 апреля сообщили, что силовики задержали милиционера Свердловского УВД, который якобы во время комендантского часа на служебном авто развозил секс-работниц. МВД опровергает информацию о том, что милиционер занимался развозом секс-работниц.

По информации Kaktus.Media, которое ссылалось на собственные источники в правоохранительных органах, сотрудники ГКНБ задержали милиционера 28 марта.

«Со слов силовиков, милиционер был задержан за то, что он на служебном автомобиле во время комендантского часа развозил секс-работниц. При остановке на карантинных постах он показывал служебное удостоверение и проезжал блокпосты», — говорится в статье издания.

В МВД подтвердили, что 28 марта действительно был задержан сотрудник УВД Свердловского района за нарушение комендантского часа. Однако ведомство отрицает, что милиционер развозил секс-работниц, а задержание произвели не сотрудники ГКНБ, а милицейский патруль.

«Распространенная информация, что милиционер якобы на служебном автомобиле развозил секс-работниц, является недостоверной и фейковой», — сообщила 2 апреля пресс-служба министерства.

В ведомстве добавили, что будут принимать меры по отношению к распространителям фейковой информации.

«Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность. Просим журналистов публиковать только официальную и проверенную информацию», — говорится в сообщении министерства.