Фото: «Кыргыз почтасы»

Пресс-служба госпредприятия «Кыргыз почтасы» сообщила, что 9 апреля откроются все отделения почты. В этот же день почтальоны станут разносить пенсии и пособия.

В целях профилактики и предотвращения COVID-19 продезинфицированы все автомобили и почтовые отделения.

«Убедительно просим вас оставаться дома, почтальоны придут к вам домой и вручат пенсии и/или пособия каждому получателю. При необходимости, почтовики продолжат раздачу социальных выплат и в выходные дни», — говорится в сообщении.

С 30 марта на территориях, где введен режим чрезвычайного положения, были закрыты отделения «Кыргыз почтасы» и другие подразделения ГРС.

На 2 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 5 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Всего в Кыргызстане заразились коронавирусом 116 человек. Пять человек считаются выздоровевшим. После лечения их повторные результаты на коронавирус оказались отрицательными.