В Пакистане трое кыргызстанцев заразились коронавирусом COVID-19. Об этом МИД Кыргызстана сообщил 1 апреля.

По данным ведомства, граждане Кыргызстана 1950, 1952 и 1959 годов рождения находились в городе Абботабад для даавата. С ними были еще шесть других кыргызстанцев, а также одна гражданка России (уроженка Кыргызстана).

«В настоящее время один из заболевших госпитализирован, рядом с ним находится член семьи, также с положительным результатом теста на COVID-19. Третий гражданин находится под наблюдением врачей в карантинной зоне. Состояние всех оценивается врачами как стабильное, некритическое», – сообщил МИД.

В министерстве отметили, что кыргызстанцы не состоят на консульском учете посольства Кыргызстана в Исламабаде и не обращались к нему за помощью.

23 марта МИД подтвердил, что в Пакистане находится один заразившийся коронавирусом кыргызстанец, еще четверо – на карантине.