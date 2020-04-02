В фейсбуке 1 апреля было опубликовано видео, где сотрудники комендатуры в дневное время грубо задерживали граждан и загружали их в машину. Видео снято в городе Кара-Суу Ошской области.

Патруль разъезжал по городу днем и через громкоговоритель напоминал жителям о необходимости соблюдения требований чрезвычайного положения. Во время патрулирования милиционеры грубо задержали четверых граждан. Люди говорили, что они направляются в магазин, аптеку или банк, но их не слушали.

После того, как задержанных погрузили в машину, у одного из них спросили про маршрутный лист, но у него листа не оказалось. Четверо задержанных сидели очень близко друг к другу.

«Такого [маршрутного листа] у меня нет. Я в банк шел, сегодня нужно оплатить кредит», — ответил один из задержанных. Еще двое рассказывают, что также собирались в банк, чтобы получить деньги и купить продукты.

Патрулирующие также предупреждали жителей, что необоснованно вышедшие на улицу будут привлечены к административной ответственности. Однако комендант по городу Ош, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области Нурдин Маликов пока официально об административной ответственности не заявлял. Также жители не были проинформированы о том, что граждане, вышедшие без маршрутного листа за продуктами, в аптеку или в банк будут задержаны.

Один из жителей сообщил «Клоопу», что людей действительно задерживают днем. Он стал свидетелем этому, когда собирался на работу в мясной магазин. Ему пришлось спрятаться от силовиков внутри магазина. Житель также добавил, что не понимает, какие порядки были установлены в дневное время.

Все ради безопасности граждан

Позднее пресс-служба комендатуры города Ош, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области сообщила, что четверо задержанных нарушили правила чрезвычайного положения. В ведомстве рассказали, что до задержания им были даны предупреждения, но вместо похода в магазин или в банк, они направлялись в сторону парка. Задержания они обосновали необходимостью выяснить, куда те направлялись.

«Эти мероприятия направлены на предотвращение распространения коронавируса. Мы понимаем, что не каждому гражданину понравятся такие действия. Но мы вынуждены идти на такие меры ради безопасности граждан», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Пресс-служба комендатуры отметила, что задержанные за нарушение правил чрезвычайного положения карасуйцы были доставлены в районное управление внутренних дел. После установления их личности они, вместе с сотрудниками милиции, сдали экспресс-тест на коронавирус.

Результаты анализов в пресс-релизе не сообщаются. Также непонятно, почему жителей задерживают в дневное время, а про маршрутные листы у них спросили только после погрузки в машину.

Перед выпуском материала мы не смогли получить ответы на эти вопросы у пресс-службы комендатуры.

В Кыргызстане с 25 марта по 15 апреля был введен режим чрезвычайного положения в тех районах, где были выявлены первые случаи коронавируса. В число зон действия ЧП попали три крупнейших города страны — Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также Сузакский район Джалал-Абадской области, Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области.

Также в этих регионах был введен комендантский час, на улицу за продуктами, в аптеку или в больницу можно выходить только с 7:00 утра до 20:00 вечера. Подробнее о новых временных правилах вы можете ознакомиться здесь.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы