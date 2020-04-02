Автор законопроекта об изменении формы правления Кыргызстана депутат Курманкул Зулушев прокомментировал свою инициативу в интервью «Азаттыку».

В законопроекте, вывешенном на общественное обсуждение 1 апреля, предлагалось назначить референдум и определить форму правления страны. Выбор предложили сделать между парламентской и президентской формой правления.

Зулушев подчеркнул, что разработал законопроект о референдуме по личной инициативе. «Некоторые говорят, что я исполняю указ властей, но я никогда не исполняю ничьих указов», — заявил депутат.

Он также ответил на критику своего предложения провести референдум во время борьбы с коронавирусом, когда трех самых крупных городах Кыргызстана введено чрезвычайное положение.

«Я отправил законопроект в аппарат парламента еще 19 марта, когда не было чрезвычайного положения. В аппарате на сайт парламента вывесили документ 1 апреля. Это мое депутатское мнение, какие предложения внесут президент, правительство и ЦИК, покажет время», — заявил депутат.

Действительно, режим чрезвычайного положения ввели в Кыргызстане с 25 марта, но случаи заражения коронавирусом были выявлены ранее — 18 марта.

Кыргызстан перешел к парламентской форме правления после свержения президента Курманбека Бакиева в апреле 2010 года. Авторы новой конституции объясняли переход тем, что новая политическая система не позволит сконцентрировать власть в руках одного человека.

Однако, несмотря на то, что сейчас за парламентом закреплено много полномочий, он все равно сильно зависит от президента.

При Алмазбеке Атамбаеве власти уже провели один рефрендум по поправкам в Конституцию, которые усилили роль премьер-министра. При этом сам Атамбаев при вступлении в должность обещал не менять главный закон страны за то время, пока он будет президентом Кыргызстана.