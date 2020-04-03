Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что отопление в квартирах отключат с 4 апреля. Распоряжение подписал мэр Азиз Суракматов.

Это уже второе отключение тепла в Бишкеке. В первый раз отопительный сезон завершился 19 марта, однако пять дней спустя отопление вновь включили. Тепло вернули из-за временного похолодания, а также из-за ситуации с распространением коронавируса.



По правилам, отопительный сезон завершается, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.