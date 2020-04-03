Сотрудники Иссык-Атинской районной администрации подтвердили гибель подростков изданию «Турмуш». По данным местных властей, школьники повесились 29 марта, но о причинах суицида им пока ничего неизвестно.

«Эти два случая суицида произошли, когда дети были дома, а не в учебное время. Сейчас ведется следствие. Они из полных, благополучных семей. И характеры этих учеников были хорошими», — заявили в районной администрации.

По информации информагентства 24.kg, одному из погибших было 16 лет, а второму — 13.

«Один из школьников жил в селе Тельман, другой — в селе Рот-Фронт […] По предварительным данным, один из погибших играл во дворе с братьями и в один момент пропал. Чуть позже они нашли его мертвым», — сообщили изданию в правоохранительных органах.

Ранее в Иссык-Кульской области совершили суицид пятеро школьников. Случаи произошли в Ак-Суйском, Джеты-Огузском, Иссык-Кульском районах и городе Балыкчи. По словам заместителя полпреда области Эльмиры Усеновой, причиной самоубийств могли быть ссоры с родителями.