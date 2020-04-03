Генконсульство КР в Новосибирске сообщило, что 2 апреля Госслужба миграции Кыргызстана и кыргызская диаспора в Новосибирской области разместили 132 кыргызстанца в гостиницах города до организации чартерного рейса.

Расходы за проживание и питание в виде продуктов оплачивает миссия Международной организации по миграции в Кыргызстане. Кыргызская диаспора также помогла в обеспечении транспортом и горячим питанием.

Утром 2 апреля один из застрявших в аэропорту рассказал российскому изданию «Такие дела», что на рассвете их всех выгнали из аэропорта.

«Пришел начальник аэропорта и сказал, чтобы мы собирали вещи и уходили. У него постановление от губернатора региона законсервировать аэропорт и сделать дезинфекцию. Я ему говорю: “Куда нам идти?” Он говорит: “Не знаю. Собирайте вещи и уходите. Чтобы через два часа вас не было и возле аэропорта тоже”», – сказал он.

С 31 марта на территории Новосибирской области введены режим самоизоляции, запрет передвижения граждан и запрет на работу большинства организаций.

С 22 марта кыргызстанцы не могли вылететь из Новосибирска на родину из-за отмены рейсов. Они обратились к властям, возмущаясь, что посольство и генконсульства не решают проблему с организацией рейса и размещения пассажиров.