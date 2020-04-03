Камеры видеонаблюдения установили в приграничных селах Ак-Сай и Кок-Таш, кроме того на участке Жака-Орук Баткенского района, где пересекаются дороги Баткен-Исфана (Кыргызстан) и Исфара-Ворух (Таджикистан) представители двух стран установили четыре светофора.

Как сообщила пресс-секретарь полпреда правительства в Баткенской области Чолпон Бердикулова, в начале года была проведена встреча правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ. Тогда, в целях обеспечения безопасности граждан и проведения четкого и правильного анализа приграничных конфликтов, было принято решение установить светофоры и видеокамеры.

«В этих районах часто регистрируются конфликты. Дома расположены в шахматном порядке. По тем участкам проходят как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана. Как только случается конфликт они начинают обвинять друг друга. Теперь правоохранители по видеозаписям смогут определить виновных, начинающих приграничные конфликты», — объяснила Бердикулова.

На пересечениях дорог Баткен-Исфана и Исфара-Ворух часто происходят стычки между жителями двух стран. Как правило из-за этого граждане Кыргызстана перекрывают дорогу, ведущую в анклав Ворух, тем самым изолируя целый таджикский район. В свою очередь таджикистанцы перекрывают дорогу, ведущую в Исфару. Из-за этого кыргызстанцам приходится объездом добираться в Исфару через дорогу Ак-Сай — Рават.

Большинство конфликтов происходят из-за неописанных границ, на бытовой почве и земельно-водного спора.

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