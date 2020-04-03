Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях.

Теперь граждан будут штрафовать, отправлять на общественные работы и даже лишать свободы за такие правонарушения и проступки, как нарушение карантина, санитарных правил, комендантского часа, завышенные цены на продукты и лекарства.

Например, если власти посчитают, что распространенная информация — фейк, это будет считаться нарушением правопорядка, за что полагается штраф в 5 500 сомов для физлиц и 17 000 для юридических лиц. А за нарушение режима ЧП могут не только оштрафовать, но и лишить свободы на срок до года.

Закон принят парламентом 1 апреля и вступает в силу со дня официального опубликования.

Подробнее о том, за что вас могут оштрафовать, а за что лишить свободы, читайте в нашем разборе: