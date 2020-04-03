Совет безопасности Кыргызстана объяснил, почему 1 апреля президент Сооронбай Жээнбеков уволил Космосбека Чолпонбаева и Алтынай Омурбекову, которые занимали должности главы министерства здравоохранения и вице-премьера.

Члены Совбеза еще 27 января поручили Чолпонбаеву и Омурбековой не допустить проникновение появление и распространение коронавируса в Кыргызстане.

«Республиканским штабом своевременно не были созданы и проконтролированы, а в отдельных случаях, не были приняты надлежащие меры по недопущению завоза и распространения вируса», — говорится в сообщении Совбеза.

Космосбека Чолпонбаева раскритиковали за то, что вирусологи ведомства «неоднократно обращались» к нему с просьбой закупить тесты и реагенты для выявления результатов анализов на коронавирус, но их просьбы «были проигнорированы».

Алтынай Омурбекова руководила запуском лабораторий для тестирования людей на наличие коронавируса, однако под ее контролем заработали лишь пять таких центров. Кроме того, стоимость реагентов в конце января была в три раза ниже той, по которой власти сейчас вынуждены их закупать.

«Их безответственное отношение стало причиной сложившейся ситуации в Кыргызстане, недовольства и озабоченности общественности», — считают члены Совбеза.

Сооронбай Жээнбеков уволил Космосбека Чолпонбаева и Алтынай Омурбекову 1 апреля на фоне роста числа заболевающих коронавирусом. Их позиции в правительстве заняли Сабиржан Абдикаримов и депутат Аида Исмаилова.