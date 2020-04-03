Дезинфекция улицы в Оше. Фото: Хамидулло Узаков / «Клооп»

Власти Кыргызстана сообщили, что 61-летний больной умер 2 апреля. Мужчина лечился в Ноокатской территориальной больнице в Ошской области.

«Больной был прибывшим из-за границы […] Кроме того, у больного имелись серьезные сопутствующие заболевания», — сообщили в республиканском штабе.

Это первый случай смерти от коронавируса в Кыргызстане, всего в стране с 18 марта зафиксировано уже 130 случаев заражения.

Утром 2 апреля власти объявили о 14 новых случаях инфекции.

Из всех заразившихся коронавирусом, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, один из них на аппарате искусственной вентиляции легких.

При этом пять человек в Кыргызстане признаны выздоровевшими.

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