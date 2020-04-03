Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщил, что в ближайшие два дня завершится инкубационный период у людей, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Из-за этого в Бишкеке «будет ограничено движение на дополнительных участках».

Карантинная зона будет расширяться, санитарно-карантинные посты будут выставлены около рынков и супермаркетов для ограничения движения и скоплений людей и автотранспорта.

«Просим вас оставаться дома в ближайшие 7 дней и не выходить на улицу», – призвал Орозалиев.

Кроме того, на одном из санитарно-пропускных пунктов на въезде в Бишкек установили оборудование для дезинфекции автотранспорта. Его создали местные предприниматели.

Такие же дезинфицирующие устройства установят на основных точках въезда в столицу.

Республиканский Штаб по борьбе с коронавирусом также напомнил, что выйти можно по крайней необходимости в аптеку и за продуктами. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.