Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщил, что в ближайшие два дня завершится инкубационный период у людей, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Из-за этого в Бишкеке «будет ограничено движение на дополнительных участках».
Карантинная зона будет расширяться, санитарно-карантинные посты будут выставлены около рынков и супермаркетов для ограничения движения и скоплений людей и автотранспорта.
«Просим вас оставаться дома в ближайшие 7 дней и не выходить на улицу», – призвал Орозалиев.
Кроме того, на одном из санитарно-пропускных пунктов на въезде в Бишкек установили оборудование для дезинфекции автотранспорта. Его создали местные предприниматели.
Такие же дезинфицирующие устройства установят на основных точках въезда в столицу.
Республиканский Штаб по борьбе с коронавирусом также напомнил, что выйти можно по крайней необходимости в аптеку и за продуктами. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.