4 апреля из больниц выписали трех зараженных коронавирусом. Это мужчины 24-25 лет и 45-летняя женщина.

Их выписали из инфекционной больницы в Бишкеке и Баткенской территориальной больницы. А накануне еще одна женщина была выписана из Баткенской областной больницы. Всего в Кыргызстане из больниц выписали уже девять зараженных коронавирусом, повторные анализы которых показали отрицательный результат на вирус.

Всего в Кыргызстане уже 144 случаях заражения во всех областях, кроме Таласской. В том числе среди зараженных есть врачи.

Большая часть зараженных находятся в Джалал-Абадской области.

Известно о шести зараженных в реанимациях, большая часть в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом — подключен к аппарату ИВЛ, один вышел из тяжелого состояния.

Фото иллюстративное.

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