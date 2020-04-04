Кыргызские и казахские власти сумели организовать возвращение на родину 15 кыргызстанцев, которые из-за прекращения авиасообщения застряли в Индии. Казахстан эвакуировал кыргызстанцев из Дели и Гоа вместе с казахстанцами и доставил всех в Тараз, откуда их на спецтранспорте забрали сотрудники кыргызского Минздрава.

4 апреля кыргызстанцы наконец вернулись на родину и были помещены в обсервацию.

Ранее эти кыргызстанцы записали обращение к правительству с просьбой помочь. У них заканчивались страховки, у некоторых уже не было денег на обратные билеты. Журналистам они сообщали, что кыргызский консул пытается организовать им возвращение на казахском борту.

Кыргызстан и ранее забирал с территории Казахстана вернувшихся из Индии кыргызстанцев. В середине марта из Алматы МИД КР забрал 19 кыргызстанцев.

По теме: