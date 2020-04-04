Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Ошскую область на военно-транспортном самолете — на нем же местным медикам доставили гумпомощь в виде средств индивидуальной защиты.

Сайт правительства сообщает, что премьер также должен посетить и Джалал-Абадскую область, в которой сейчас наибольшее количество зараженных коронавирусом в Кыргызстане. Всего в стране уже 144 зараженных.

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