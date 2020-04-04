Республиканский штаб сообщил, что в 3 апреля из Баткенской областной больницы выписали 34-летнюю женщину, которая выздоровела от коронавируса. Ее повторные анализы показали отрицательный результат на COVID-19, состояние удовлетворительное. Всего в Баткене были зафиксированы трое зараженных — в том числе выздоровевшая женщина.

Ранее власти сообщали о пяти выздоровевших от коронавируса. 2 апреля в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области из больницы выписали двоих пациентов, а до того были выписаны еще трое.

Тем не менее, известно о пяти зараженных в реанимации, двое — в очень тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ. Всего известно уже о 130 зараженных, они зафиксированы во всех областях, кроме Таласской. Также известно о зараженных кыргызстанцах в Пакистане — они отправились туда на даават.

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