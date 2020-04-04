



В Кыргызстане уже 144 случая заражения коронавирусом, девять из них — врачи. Семь — в Джалал-Абадской области, и по одному в Бишкеке и Оше.

«К сожалению, среди заразившихся есть медработники, так вчера их было 8, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями коронавируса», — сообщил на брифинге замначальника оперативного штаба Минздрава Касымбек Мамбетов.

Минздрав сообщил, что пострадавшим врачам полагаются компенсации, но какие именно пока сообщить не смогли. Но, например, в Казахстане, где уже 28 зараженных медиков, им полагаются компенсации в два миллиона тенге. В случае смерти близким погибших медиков выплатят 10 миллионов тенге.