Минздрав сообщил о еще 14 зараженных коронавирусом в Кыргызстане. Новые зараженные зафиксированы в Бишкеке, Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях. Большая часть новых зараженных в Джалал-Абадской области — шесть человек. Пять в Ошской области, двое в Оше и один в Бишкеке.

Пять случаев заражения завозные, девять — контактные.

Всего в стране уже 144 случая заражения — во всех областях, кроме Таласской. 67 зараженных в Джалал-Абадской области, 35 в Ошской, в Бишкеке — 15, а в Оше — 12, шесть в Чуйской области, четыре — в Нарынской, трое в Баткенской и двое в Иссык-Кульской.

Известно уже об одном погибшем с коронавирусом и шести выздоровевших.

Кроме того, шесть человек находятся в реанимациях.

В тяжелом состоянии 59-летний мужчина в Ноокате, 63-летняя и 60-летняя женщины в Оше и 60-летняя женщина в Нарыне.

В крайне тяжелом состоянии 45-летний мужчина в Оше, он на аппарате ИВЛ.

33-летний мужчина в Джалал-Абаде в реанимации, но вышел из тяжелого состояния.



