Минздрав сообщил о еще 14 зараженных коронавирусом в Кыргызстане. Новые зараженные зафиксированы в Бишкеке, Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях. Большая часть новых зараженных в Джалал-Абадской области — шесть человек. Пять в Ошской области, двое в Оше и один в Бишкеке.
Пять случаев заражения завозные, девять — контактные.
Всего в стране уже 144 случая заражения — во всех областях, кроме Таласской. 67 зараженных в Джалал-Абадской области, 35 в Ошской, в Бишкеке — 15, а в Оше — 12, шесть в Чуйской области, четыре — в Нарынской, трое в Баткенской и двое в Иссык-Кульской.
Известно уже об одном погибшем с коронавирусом и шести выздоровевших.
Кроме того, шесть человек находятся в реанимациях.