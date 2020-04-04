



В российском городе Орехово-Зуево в Московской области обрушился подьезд жилой пятиэтажки. Причиной обрушения называют взрыв бытового газа.

Известно уже об одном погибшем и, по разным данным, от четырех до шести пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы.

«Было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде. В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек – по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями», – сообщили в МЧС России.

СМИ сообщают, что взрыв произошел на третьем этаже, из-за чего напрочь ращрушились верхние этажи и обрушился подьезд, а очевидцы сообщают, что взрывная волна была достаточно сильной, чтобы в некоторых соседних домах разбились стекла.

Были ли среди пострадавших граждане или уроженцы Кыргызстана, пока неизвестно.