Три крупнейших города и несколько районов Кыргызстана с 24 марта живут в режиме ЧП — со строгими ограничениями, ужесточениями законов, запретом выходить на улицу просто так и зоной, закрытой на дезинфекцию.

Посмотрите на то, как выглядит Бишкек в режиме ЧП в фотографиях от Айбола Кожомуратова, Азата Рузиева и Михаила Дудина.

Фото: Айбол Кожомуратов

Ночной Бишкек все еще светел и полон огней — только вот на улицу горожанам нелья выходить в 20 часов вечера, движение автомобилей ограничено.

Фото: Михаил Дудин

Сначала комендатура закрыла от проезда центр города, а теперь ограничения по передвижению ввели почти во всем Бишкеке. Некогда полные автомобилей улицы пусты.

Фото: Михаил Дудин

Фото: Азат Рузиев

Фото: Михаил Дудин. Так выглядит ботсад в районе 11 и 6 микрорайонов на юге Бишкека.

Фото: Михаил Дудин.