Оптимистический сценарий

Эксперты McKinsey (похожие прогнозы дают и многие экономисты, и инвестбанкиры) видят последствия быстрой победы над эпидемией так:

• Главное условие: эпидемия будет побеждена в большинстве стран мира с помощью жесткого карантина за 2–3 месяца, то есть до конца второго квартала 2020 года.

• В этом случае Китай потеряет 3,3% ВВП в первом и втором кварталах, но потом быстро восстановится и вернется к уровню производства конца 2019 года уже к осени. В целом за год страна испытает лишь небольшое — меньше процента — снижение темпов роста.

• В США спад будет глубже — до 8% ВВП за второй квартал, поскольку и масштабы эпидемии шире, и экономика больше ориентирована на потребительский спрос. Это будет самое глубокое снижение с конца Второй мировой войны, когда демилитаризация экономики вызвала сильный спад производства. После эпидемии страну ждет стремительное восстановление, уровень производства 2019 года будет достигнут в конце 2020-го. Но в целом за год рост экономики США будет нулевым.

• Евросоюз даже в оптимистическом сценарии пострадает еще больше: экономика во втором квартале потеряет почти 10% и полностью восстановится до предкризисного уровня только в начале 2021 года. За год она потеряет около 4% — это худший показатель со времен кризиса 2009 года.

• В целом мировая экономика, испытав падение почти на 5% во втором квартале, к концу года придет в норму. Темпы роста за год снизятся на 1,4%. Темп восстановления зависит от того, как быстро будут заново собраны международные производственные цепочки, которые сейчас разрубила эпидемия. Страны и регионы, где раньше всего были введены строгие меры карантина и прочие ограничения, возможно, будут восстанавливаться быстрее, чем те, кто пытался сохранить экономику, отказавшись от подавления эпидемии, — благодаря тому, что жертв там будет меньше. К такому выводу пришли эксперты Федеральной резервной системы США, исследовавшие восстановление разных штатов и городов страны после эпидемии испанки в 1918 году.

• Что касается России (McKinsey не касалась российской темы), то ее восстановление будет зависеть от цен на нефть. Вероятно, после эпидемии спрос на нефть вырастет, а значит, цены слегка поднимутся — с нынешних минимумов за десятилетия до более комфортного для России и ее бюджета уровня около 30 долларов за баррель, считают трейдеры на рынке нефтяных фьючерсов. Но в целом за год страну даже в оптимистичном сценарии, вероятно, ждет рецессия и падение реальных доходов населения.

Изменения в разных сферах жизни не будут глубокими и необратимыми. На скорость восстановления может повлиять то, что разные отрасли будут восстанавливаться неравномерно. Как это может быть, видно на примере Китая, который уже пережил первую волну эпидемии. Туризм, авиаперевозки, экспортно ориентированные отрасли, производства, являющиеся частью международных цепочек, и традиционные сферы услуг и развлечений, где до эпидемии практиковались тесные контакты между людьми и массовые собрания, будут восстанавливаться дольше. Вероятнее всего, график восстановления в мире и в разных странах будет выглядеть как буква V (резкий спад и столь же резкое восстановление) или как буква U (подъем задержится из-за того, что многим фирмам придется восстанавливать производственные цепочки и заново нанимать сотрудников).

Вероятно, возникнет и просуществует несколько месяцев новый вид неравенства: правительства разных стран (и сами общества) будут бороться с новыми вспышками болезни, которые неизбежны при условии, что большинство населения пересидело эпидемию на карантине и не получило «коллективный иммунитет». Это потребует новых ограничений в пораженных регионах, в то время как вокруг все будет работать в обычном режиме.