Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в стране зафиксировали еще трех зараженных коронавирусом. Все новые зараженные в Бишкеке. Всего в стране уже 147 случаев заражения.

Итого вместе с новыми зараженными в Бишкеке уже 20 случаев коронавируса. Больше всего случаев в Джалал-Абадской области — 67, в Ошской 47, в Чуйской и Нарынской областях по четыре, в Баткенской три, в Иссык-Кульской две, в Таласе зараженные не зафиксированы.

С подозрением на коронавирус в обсервацию доставлены ошские милиционеры. Ранее власти сообщали, что коронавирусом уже заразились девять врачей.

В тяжелом состоянии в реанимации пять человек, двое из них подключены к искусственной вентиляции легких. Например, 45-летний житель Оша на аппарате ИВЛ с 1 апреля.

Кроме того глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов сообщил, что из больниц выписаны восемь выздоровевших, хотя днем ранее Штаб сообщал о девяти выздоровевших. Кроме того, по его словам, в больницах 146 людей с положительным анализом на коронавирус.

В обсервациях находятся 1054 человека, а исследованы на коронавирус 18 555 человек. У зараженных выявили 548 контактных лиц в виде членов семьи и 4500 контактных лиц в виде прочих граждан.