В Ноокате умер 80-летний мужчина с коронавирусом. По информации Минздрава, состояние мужчины резко ухудшилось, были признаки острого инфаркта миакарда.

«Пациент являлся прибывшим из-за границы и находился на стационарной обсервации с последующим лечением по клиническим показаниям. С момента поступления больной был консультирован ведущими специалистами республики, а также проводилось соответствующее лечение. Однако, у него произошло резкое ухудшение состояние с признаками острого инфаркта миокарда на ЭКГ. Несмотря на проводимую интенсивную терапию больной скончался», — сообщил Минздрав.

Это уже второй зараженный, умерший в Ноокатской территориальной больнице. 2 апреля там умер 61-летний пациент с коронавирусом.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, умерли двое, девять выздоровели.