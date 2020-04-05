На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар. Загорелись палатки рабочих, один из них — кыргызстанец — не смог выбраться и погиб. «Азаттык» сообщил, что кыргызская дипмиссия уже выехала на место происшествия.

Источник ТАСС рассказал, что причиной пожара могла быть печка-буржуйка, которой были вынуждены обогреваться рабочие. Это не первый пожар на стройке — 30 марта также сгорели палатки строителей, никто не погиб, но сгорели все документы рабочих. Тогда же кыргызские дипломаты сообщали, что на стройке работали 32 кыргызстанца.

Инфекционную больницу в Новой Москве начали строить 12 марта — ее строят для зараженных коронавирусом, расчитывая разместить там до 500 пациентов. Строительство идет без остановок все это время, потому что объект хотят сдать в середине апреля.