Минздрав сообщил, что 3 апреля в Сузаке, в Джалал-Абадской области Кыргызстана, скончался врач.

Он поступил в больницу 31 марта, ему поставили диагноз — пневмония. У врача была острая дыхательная недостаточность.

«При поступлении состояние больного было крайне тяжелым, был взят в реанимационное отделение. Были проведены все необходимые диагностические мероприятия и назначено соответствующее лечение. Из анамнеза стало известно, что врач с декабря прошлого года болел, самостоятельно лечился», — утверждает Минздрав.

Минздрав настаивает, что врач умер, потому что поздно обратился за помощью — из-за «внебольничной пневмонии с дыхательной недостаточностью и тромбоэмболии легочной артерии». При этом, по информации министерства, врачу сделали тест на коронавирус и результат был отрицательным.

«Врач не привлекался к работе в обсерваторах и изоляторах для лиц с коронавирусом и не посещал лиц которые находятся на домашнем карантине. Была проведена ПЦР диагностика на коронавирус, результаты отрицательные», — утверждает Минздрав. Умерший работал психиатром в Сузакском центре семейной медицины, ему было 64 года.

Тем не менее, в Кыргызстане порядка девяти медиков, зараженных коронавирусом, большинство — в Джалал-Абадской области. В той же области живут и получают лечение большинство зараженных коронавирусом в Кыргызстане — там зафиксировали 67 случаев заражения. В соседней Ошской области 47, а в стране зафиксировано уже 147 случаев заражения, две смерти пациентов с коронавирусом и девять выздоровлений.