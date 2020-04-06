На одном из постов пропуска в Папанской сельской управе Кара-Суйского района Ошской области 5 апреля избили дежурившего там местного жителя.

25-летний потерпевший вместе с двумя односельчанами дежурил на посту между селами Ак-Буура-2 и Учар. К ним подъехал автомобиль марки «Хонда Цивик» и 30-летний водитель попросил пропустить его в село Учар. Однако он получил отказ, так как у него не было спецпропуска.

«Позднее подозреваемый вернулся с группой молодых людей и избил дежурившего там парня. Согласно заявлению потерпевшего, его избивал только один человек, другие пытались разнять. […] Сейчас на посту стоят сотрудники милиции», — сказал пресс-секретарь комендатуры Оша Жениш Аширбаев.

По данному факту начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Подозреваемый задержан и дает показания.

По словам Майсалбека Тилекова, который был на посту вместе с избитым, машину в тот день пропустили через пост. Однако подозреваемый остался чем-то недоволен и решил «разобраться» с постовым.

«С этим человеком мы не знакомы. Когда он выезжал с нашей стороны, мы его пропустили. Через 40 минут он приехал с пятью ребятами. Он сказал мне: “Дайте поговорить с этим парнем”, и они втроем увели его в сторону. Оказалось, что там его избили. Скорую помощь мы вызывать не стали, парень сам отправился в больницу», — сказал Тилеков.

В связи с выявлением коронавируса в отдельных регионах Кыргызстана с 25 марта по 15 апреля был введен режим чрезвычайного положения. Среди них есть и Кара-Суйский район.

В этих регионах был введен комендантский час, особый режим выезда и въезда с установлением блокпостов, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями и запрет массовых мероприятий.