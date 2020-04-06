Одним из первых о заваривании дверей в подъезде многоквартирного жилого дома в Караколе сообщил Telegram-канал «СЕЙЧАС.KG». По информации авторов, на двери повесили петли для навесных замков, а один подъезд закрыли решеткой.
Также о закрытии дверей сообщили и другие кыргызские СМИ. По их информации, мэрия Каракола действительно заварила двери подъездов, потому что в доме жил мужчина, у которого был положительный анализ на коронавирус.
О принудительном закрытии подъездов также сообщила и журналистка из Каракола Алена Хоменко. На своей странице в фейсбуке она опубликовала фотографии замков на закрытых дверях подъездов.
«Мэрия уже открыла все двери, сделали официальное объявление, что якобы они двери не заваривали. Но я здесь была в 7:30 утра, двери были закрыты», — сказала Хоменко в интервью «Клоопу» через несколько часов после своей публикации.
Пресс-служба мэрии Каракола опровергла информацию о заваривании дверей. По информации городских властей, в доме их всего лишь ремонтировали. Тем не менее, дом сейчас взят под карантин.
«[…] В связи с тем, что гражданин у которого обнаружены симптомы COVID-19, не пожелал дать информацию медикам о лицах, с которыми он имел контакт. Было принято решение о том, чтобы придать дому особый карантинный статус», — говорится в сообщении пресс-службы.
Каракол — крупнейший город Иссык-Кульской области. Всего в регионе коронавирус диагностирован у троих человек, а в стране уже 216 случаев. Четверо человек, у которых врачи обнаружили коронавирус, скончались.