Решетка на двери одного из подъездов дома, которую повесили несколькими часами ранее. Фото: Алена Хоменко

Одним из первых о заваривании дверей в подъезде многоквартирного жилого дома в Караколе сообщил Telegram-канал «СЕЙЧАС.KG». По информации авторов, на двери повесили петли для навесных замков, а один подъезд закрыли решеткой.

Также о закрытии дверей сообщили и другие кыргызские СМИ. По их информации, мэрия Каракола действительно заварила двери подъездов, потому что в доме жил мужчина, у которого был положительный анализ на коронавирус.

О принудительном закрытии подъездов также сообщила и журналистка из Каракола Алена Хоменко. На своей странице в фейсбуке она опубликовала фотографии замков на закрытых дверях подъездов.

Для информации!!!На фото тот самый дом в районе кирпичного завода в городе Каракол. Там действительно все двери… Publicerat av Alena Homenko Söndag 5 april 2020 Первый пост журналистки о замках на дверях подъезда

«Мэрия уже открыла все двери, сделали официальное объявление, что якобы они двери не заваривали. Но я здесь была в 7:30 утра, двери были закрыты», — сказала Хоменко в интервью «Клоопу» через несколько часов после своей публикации.

Пресс-служба мэрии Каракола опровергла информацию о заваривании дверей. По информации городских властей, в доме их всего лишь ремонтировали. Тем не менее, дом сейчас взят под карантин.

«[…] В связи с тем, что гражданин у которого обнаружены симптомы COVID-19, не пожелал дать информацию медикам о лицах, с которыми он имел контакт. Было принято решение о том, чтобы придать дому особый карантинный статус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Каракол — крупнейший город Иссык-Кульской области. Всего в регионе коронавирус диагностирован у троих человек, а в стране уже 216 случаев. Четверо человек, у которых врачи обнаружили коронавирус, скончались.