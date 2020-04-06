Фонд семьи Матраимовых «Исмаил ата» 29 марта передал в Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора в городе Ош 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Позднее депутат Искендер Матраимов написал, что закупил дополнительно пять тысяч экспресс-тестов и в скором времени передаст их на баланс Минздрава. Также, по его словам, с помощью этих тестов уже удалось выявить двоих граждан с коронавирусом.



Это вызвало общественный резонанс, потому что журналисты уже давно расследуют деятельность Матраимовых. Они выяснили, что эта семья причастна к выводу 700 млн долларов США из Кыргызстана. В итоге пользователи соцсетей усомнились, что тесты подходят для определения коронавируса.

Директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов написал в фейсбуке, что сомневается в качестве этих тестов. По его словам, он задавал вопрос о качестве и сертификации тестов под постом о тестах на странице у депутата Искендера Матраимова. Но потом его вопрос удалили.

«Насколько точен этот тест? Кем сертифицирован? Кто будет нести ответственность, когда завтра сотни людей, носителей вируса выйдут на улицы с уверенностью, что они здоровы?» — написал Ибрагимов.

Тест четвертого поколения

Искендер Матраимов в ответ на это на своей странице в фейсбуке написал, что качество экспресс-тестов «тщательно» проверено специальной рабочей группой.

«Среди тех [тестов], что есть в наличии, мы выбирали производителя, с самым высоким требованиям качества, тестов 4 поколения. Мы получили подтвержденный сертификат качества от производителя. Они все лицензированы в Германии», — написал Матраимов.



Матраимов добавил, что создана рабочая группа для распределения экспресс-тестов.

Или пятого

Руководительница Центра лабораторных исследований при департаменте профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Айгуль Жумаканова подтвердила «Клоопу», что Матраимовы 2 апреля передали экспресс-тесты для выявления коронавируса. Она также оценила качество этих тестов, как «самые лучшие».

«Общее количество этих тестов 10 тысяч, из них половина оставлена в Оше, а остальные направлены в Бишкек. Это тесты высокого качества, пятого поколения. Дают результат в течение 15 минут», — сказала Жумаканова.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 3 апреля на брифинге подтвердил, что фонд «Исмаил ата» передал ведомству 15 тысяч экспресс-тестов. Также он заявил, что эти тесты будут храниться на складе, пока не пройдут проверку.

Кто такие Матраимовы?

Матраимовы — самый влиятельный клан на юге страны. В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Раимомо Матраимовым.

Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым отчасти из-за «дружбы» президента с Матраимовыми. Атамбаев неоднократно обвинял Жээнбекова в связях с Матраимовыми, называя Раима Матраимова не иначе, как «Раимом-Миллионом.

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