В министерстве здравоохранения объяснили, почему за последние сутки в Кыргызстане было зафиксировано сразу 69 случаев заражения коронавирусом.

По словам советницы главы Минздрава Елены Баялиновой, за сутки были протестированы ранее замороженные пробы крови паломников, прибывших из малой умры 12 и 13 марта. Эти пробы были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации с 17 марта.

Всего было заморожено около 8 тысяч проб крови. За прошедшие сутки проведено 800 анализов.

«К сожалению, из-за отсутствия реагентов для проведения ПЦР-диагностики не удалось провести тестирование проб прибывших из умры вовремя, но благодаря обсервации было предотвращено возможное дальнейшее распространение коронавируса среди населения», — сказала Елена Баялинова.

Она отметила, что сейчас у ведомства есть все необходимое для ПЦР-тестирования.

Баялинова рассказала, что для экономии при выявлении коронавируса используется метод кулирования. Это значит, что берется сразу 5-10 образцов, их объединяют в одну пробирку, и ставится один тест.

Если он выходит отрицательным, значит, считаются отрицательными все десять тестов. Если тест положительный – тестирование ставится каждый образец по отдельности.

«Всего в страну поступило тестов, которых хватит на 2 тысячи 200 образцов. Сегодня поступит еще партия тестов (20 тысяч) из России», — отметила советница главы ведомства.

На сегодня в Кыргызстане подтверждено 216 фактов заражения коронавирусом, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, пять находятся в тяжелом состоянии, десятерых выписали с отрицательными результатами повторного теста.