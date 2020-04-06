Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что главе Минздрава Сабиржану Абдикаримову поручено выяснить, как семеро медработников Ала-Букинской больницы заразились коронавирусом.

«Нельзя допустить инфицирования медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, работающих на местах. Должны быть созданы все соответствующие условия для защиты работающих в зоне риска медицинских работников и милиционеров, а также представителей других привлеченных служб», — заявил Боронов.

Минздрав сообщил 4 апреля, что девять медработников заразились коронавирусом. Семеро из них работали в Джалал-Абадской области, в которой сейчас 80 заболевших. Еще два случая заражения в Бишкеке и Оше.

Всего в Кыргызстане коронавирус диагностирован у 216 человек. Четверо человек, у которых врачи обнаружили коронавирус, скончались.