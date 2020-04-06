Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов сообщил, что в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева перевернулась карета скорой помощи.
Позже главный врач ЦЭМ Искендер Шаяхметов рассказал, что в 10:34 в скорую поступил вызов в жилмассив Ак-Орго, у 26-летней женщины начались роды.
«На место выехала фельдшерская бригада и везла ее в Чуйский роддом, так как она по учету стоит там. В 11:10 скорая столкнулась с “Камри”», – рассказал он изданию AKIpress.
В результате ДТП водитель скорой получил перелом большого пальца и верхней трети предплечья, а фельдшер — перелом ключицы.
«Их госпитализировали в БНИЦТО. С остальными все хорошо. Беременную женщину госпитализировали в Чуйский роддом, переломов и ушибов нет», – сказал Шаяхметов.
На место аварии выехала другая скорая помощь.
Главврач ЦЭМ отметил, что пока неизвестно, кто виноват в ДТП. Правоохранительные органы уточняют подробности аварии.
В Бишкеке не хватает машин скорой помощи. На город необходимо около 120 машин скорой помощи, однако сейчас в автопарке городской скорой лишь более 40 специальных автомобилей.