Заведующий отделением реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов сообщил, что в Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева перевернулась карета скорой помощи.

Позже главный врач ЦЭМ Искендер Шаяхметов рассказал, что в 10:34 в скорую поступил вызов в жилмассив Ак-Орго, у 26-летней женщины начались роды.

«На место выехала фельдшерская бригада и везла ее в Чуйский роддом, так как она по учету стоит там. В 11:10 скорая столкнулась с “Камри”», – рассказал он изданию AKIpress.

В результате ДТП водитель скорой получил перелом большого пальца и верхней трети предплечья, а фельдшер — перелом ключицы.

«Их госпитализировали в БНИЦТО. С остальными все хорошо. Беременную женщину госпитализировали в Чуйский роддом, переломов и ушибов нет», – сказал Шаяхметов.

УСТУПАЙТЕ КАРЕТАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ ЕСЛИ ОНИ С СИГНАЛКАМИ ЕДУТ, идиоты.

Вроде никто не пострадал, но одной машиной меньше pic.twitter.com/7Fh73Lmwvi — . (@friasmood) April 6, 2020

На место аварии выехала другая скорая помощь.

Главврач ЦЭМ отметил, что пока неизвестно, кто виноват в ДТП. Правоохранительные органы уточняют подробности аварии.

В Бишкеке не хватает машин скорой помощи. На город необходимо около 120 машин скорой помощи, однако сейчас в автопарке городской скорой лишь более 40 специальных автомобилей.