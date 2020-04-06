Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Ошской области умерли еще два человека от новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Ноокатской территориальной больнице скончались двое мужчин. 2 апреля скончался 61-летний пациент. 5 апреля от коронавируса погиб 80-летний мужчина. По информации Минздрава, состояние мужчины резко ухудшилось, были признаки острого инфаркта миокарда. Всего на 6 апреля в стране скончались четыре человека.

«Один из скончавшихся […] был контактным лицом, его супруга вернулась из-за рубежа и у нее был положительный COVID-19. При этом ее самочувствие без выраженных симптомов, а супруг скончался после контакта», — заявили в штабе.

По данным на 6 апреля, в Кыргызстане 216 зараженных. В стационарах находятся 202 человека. Пять из них — в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии. Двое из пяти подключены к искусственной вентиляции легких.