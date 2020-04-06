Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в стране выявили 69 случаев заражения коронавирусом. Это рекордное количество выявленных заболевших за сутки. Всего в стране вирус диагностирован у 216 человек.

«Все выявленные находились в обсервации, поэтому для беспокойства нет оснований. Они все были контактными», — заявил представитель минздрава.

Единственной областью, где не зафиксирован коронавирус, остается Таласская область.

В стационаре находятся 202 человека, в реанимации в тяжелом состоянии пять человек, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также коронавирусом заразились 9 медицинских работников. При этом из больниц выписаны 10 человек, которые считаются выздоровевшими. Еще 23 человек готовят к выписке, потому что их тест на коронавирус отрицательный.